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KIRKLARELİ (AA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Babaeski'de 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Babaeski'de 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tütün kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, kaçak tütünün kargoyla Babaeski ilçesinde G.Ö'ye gönderildiğini tespit etti.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli G.Ö gözaltına alındı.

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