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Ömer KOÇ / DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Babadan skandal savunma

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Babadan skandal savunma
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'Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?'

Kahramanmaraş’ta Trabzon Bulvarı’nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurdu. Polis, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi.

‘SIKINTI ÇIKARIRIM’

Anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti. Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, “Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsak sıkıntı çıkarırım burada” dedi.

Kabahatler Kanunu’na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A., daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden ayrıldı. 

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