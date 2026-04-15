Babadan oğula şampiyonluk... 7 yaşında pistlerin tozunu atıyor

ALİ Tok daha iki yaşındayken kalabalığın arasından sıyrılıp podyuma koşuyor, kürsüde “Oley oley” diye bağırıyordu. Yarış nedir bilmiyordu ama o sahnenin heyecanını seviyordu. Bugün ise aynı kürsüye kendi adıyla çıkıyor. Ailesine göre bu hikâye bir miras gibi; şampiyonluk, babadan oğula geçen bir yolculuk. Ama Ali’nin motor üstündeki yolculuğu çok erken yaşta başladığından şampiyonluk sayısında babasını geçeceğini düşünüyorlar.

Ali’nin babası Barış Tok da motor sporlarıyla oğlu kadar olmasa da küçük yaşlarda tanıştı. Önceleri pist kenarında benzin dolduruyor, zincir yağlıyor, yarışçıların kasklarını taşıyordu. 15 yaşında ilk kez motora bindiğini anlatırken, “Bir bindim, bütün hayatım değişti” diyor. 1995’te yarışlara başladı, 2013’e kadar aktif olarak yarıştı. 13 kez Türkiye şampiyonu oldu. Süpermoto, motokros ve enduro branşlarında Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer aldı. Yarışmayı bıraktıktan sonra pistten kopmayan Barış Tok, motosiklet hazırlamaya ve eğitim vermeye devam ediyor. Öğrencilerinden biri de kendi oğlu Ali. Barış Tok, oğlunun iki yıllık motor sporları hikâyesini şöyle anlattı: “Ali’nin spor yolculuğu bir yaşında denge bisikletiyle başladı. İki yaşında pedallı bisiklete geçti. Hemen ardından küçük hacimli bir motosikletle tanıştı. Dört yaşında piste çıktı. 5 yaşında da yarışlara katılmaya başladı. 2023’te yani ilk sezonunda 50 cc Mini kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Bir sonraki yıl unvanını korudu. Ardından bir üst kategoriye 50 cc motorlara geçti. Şimdi ise 100 cc motor ile yarışlara hazırlanıyor.”

İDOLÜ TOPRAK

Ali, yarışlarda Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile karşılaşma fırsatı da buluyor. Onu izliyor, onun gibi olmak istediğini ifade ediyor. Hatta evinde onun için köşe bile oluşturmuş. Ali, duygularını şöyle özetliyor: “Yarışa başlamadan önce çok heyecanlı oluyorum. Ama motorun üstüne çıkınca geçiyor. Sonra sadece sürüyorum. Motor üstünde kaldığım süre uzadıkça zorlanıyorum ama yine de orada olmayı çok seviyorum.”

HEM DERS HEM YARIŞ

Öğrenciyken üniversitenin motor kulübünde olan anne Gülşah Tok ise geçirdiği bir kaza sonucu yarışlardan kopmak zorunda kalmış. “Yarışamasam da bu deneyim benim için güzel oldu. Çünkü Ali’nin nerede ne yapabileceğini görüyorum ve ona destek olabiliyorum. Ali, İzmir’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nda 2’nci sınıfa gidiyor. Yarış ve antrenman programı nedeniyle haftanın bazı günlerinde şehir dışına çıkılıyor. Okul sürecinde öğretmenimiz bize çok destek oluyor. Ama biz de Ali’nin ödevlerini çok sıkı takip ediyoruz” diyor.