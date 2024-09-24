×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Babadan oğluna 'test' şiddeti! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#BAŞAKŞEHİR#Baba-Oğul#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 22:37

BAŞAKŞEHİR’de soru kitapçığındaki testi hızlı çözdüğüne inanmadığı oğlu B.T.O.'ya şiddet uygulayan baba C.O., cep telefonu ile görüntülendi. Baba C.O. gözaltına alınırken, B.T.O. ise korumaya alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişinin küçük bir çocuğu darp ettiği ihbarını alan polis, adrese gitti.

C.O. isimli bir kişinin soru kitapçığından test çözen oğlunu, soruları bitirmesi gereken zamandan daha hızlı bitirdiğine inanmadığı için darp ettiğini belirlendi. Polis C.O.’yu gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Darp edilen B.T.O. ise korumaya alındı. Öte yandan B.T.O.’nun darp edildiği anlar komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde C.O.’nun oğlunu tokatladığı anlar yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BAŞAKŞEHİR#Baba-Oğul#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!