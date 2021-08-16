Babadan kızına havuz dayağı!

İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli baba Muhammed A. ve kızı, geçtiğimiz hafta, Yeşilkent Mahallesi’ndeki lüks rezidansın havuzuna indi. Burada bir süre vakit geçiren baba Muhammed A., yaklaşık 1 saat sonra eve gitmek istedi ancak kızı biraz daha kalıp vakit geçirmek istediğini belirtti. Kızının bu sözleri sonrası sinirlenen Muhammed A. havuz kenarında kızını darp etmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesi ile Muhammed A. kızını darp etmeyi bıraktı. Daha sonra kızını da alarak eve gitmek için asansöre bindi.









BAŞINI AYNAYA ÇARPTI



Muhammed A., asansörde de kızına yönelik şiddete devam etti. Büyük bir korku yaşadığı her halinden belli olan küçük kız aldığı tokat darbesi sonunda başını asansör aynasına çarptı ve tokatın şiddetiyle asansörün aynası kırıldı. Küçük kızın yaşadığı korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.





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