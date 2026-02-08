×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Babadan habersiz dehşet turu

Güncelleme Tarihi:

#BURSA#İnegöl#Trafik Kazası
Babadan habersiz dehşet turu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 07:00

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali B. (14) önceki gün 17.00 sıralarında, babasından habersiz aldığı 16 AOY 420 plakalı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu’na geldi. Ali B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirip hareket etti.

Haberin Devamı

Bir süre sonra Ali B.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 16 AFH 829, 16 BTF 434 ve 34 SR 6914 plakalı otomobillere çarpıp takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan Ali B. ile arkadaşları Sergen B. (14), İsmail Ş. (16), Efe D. (15), Bilal A. (15), Enes T. (16) ve Muhammed D. (16) itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından korkup yaralı halde bölgeden uzaklaşan ve 13 kilometre uzakta rahatsızlanan Muhammed T. (16) de bulunarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Babadan habersiz dehşet turu

Haberin Devamı

Yaralılardan beyin kanaması geçirdikleri tespit edilen Efe D., Sergen B., Enes T. ve Muhammed D., İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 4 çocuğun, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Babadan habersiz dehşet turu

Babadan habersiz dehşet turu


Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#İnegöl#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!