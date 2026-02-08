Babadan habersiz dehşet turu

Haberin Devamı

Bir süre sonra Ali B.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 16 AFH 829, 16 BTF 434 ve 34 SR 6914 plakalı otomobillere çarpıp takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan Ali B. ile arkadaşları Sergen B. (14), İsmail Ş. (16), Efe D. (15), Bilal A. (15), Enes T. (16) ve Muhammed D. (16) itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından korkup yaralı halde bölgeden uzaklaşan ve 13 kilometre uzakta rahatsızlanan Muhammed T. (16) de bulunarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

Yaralılardan beyin kanaması geçirdikleri tespit edilen Efe D., Sergen B., Enes T. ve Muhammed D., İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 4 çocuğun, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.