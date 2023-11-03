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Babadan ağlatan 100’üncü yıl mektubu

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Emin Sarı#Mektup
Babadan ağlatan 100’üncü yıl mektubu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde tarım ve arıcılıkla uğraşan 9 çocuk babası Emin Sarı, çocuklarına ulaştırılması için PTT Genel Müdürlüğü’nün 2002 yılında Cumhuriyet’in 100’üncü yılı mektup kampanyasına katılıp, mektup yazdı.

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2008’de kanserden hayatını kaybeden Emin Sarı’nın mektubu, 9 çocuğunun 6’ncısı olan Muhammet Sarı’ya (56) teslim edildi. Turizm merkezi Ayder Yaylası’nda esnaflık yapan Sarı, babasının mektubunu teslim alınca duygusal anlar yaşadı. Sarı, babasının kaleme aldığı diğer nasihati üzerine de mektubun fotokopisini kardeşlerine ulaştırdı.

Babasının son mektubunun kendisine bırakılan en büyük miras olduğunu söyleyen Muhammet Sarı, “Satırları okurken sanki babamla yeniden görüşüyorum sandım ve mektuba sarılmak istedim. Beni en çok duygulandıran bölümü ise ‘Dünya malı için birbirinizi kırmayın’ diye yazdığı kısımdı. Arkadaşlarım mektup geldiğinde bana miras kaldı sandılar ama bu mektup benim için mirastan çok daha değerlidir” dedi.

 

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#Rize#Emin Sarı#Mektup

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