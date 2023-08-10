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Babacan polise Bakan'dan ödül

Güncelleme Tarihi:

#Samsun Emniyet Müdürlüğü#Ali Yerlikaya#Polis
Babacan polise Bakandan ödül
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:00

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Şahin görevlisi trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım, hız yapan motosiklet sürücüsünü durdurup, "Ölürsen ne yapacağız yavrum?" diyerek, nasihat vermiş, kurallara uymasını istemişti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce telefonla aradığı Alper Gökhan Yıldırım ile Bakanlıkta bir araya geldi ve görev yaptığı motoksikleti yenisiyle değiştirdi. Motosikletin anahtarını Yıldırım'a teslim eden Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. 'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri hepimizi duygulandırmıştı. Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

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#Samsun Emniyet Müdürlüğü#Ali Yerlikaya#Polis

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