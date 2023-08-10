Babacan polise Bakan'dan ödül

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce telefonla aradığı Alper Gökhan Yıldırım ile Bakanlıkta bir araya geldi ve görev yaptığı motoksikleti yenisiyle değiştirdi. Motosikletin anahtarını Yıldırım'a teslim eden Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. 'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri hepimizi duygulandırmıştı. Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.