Babaanneden tek toruna servet değerinde takı: 2 anahtar bir tapu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 16:27

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaevine giren genç çifte damadın babaannesi tarafından bir ev, son model bir araç ve tarla takı olarak hediye edildi.

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti dünya evine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı.

EV, ARABA, ARSA

Davetlilerin huzurunda ‘Evet' diyerek nikahları kıyılan genç çiftin mutlu günlerinde damanın babaannesi torununa büyük bir sürpriz yaptı. Yakın zamanda babasını kaybeden damat Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan takı töreninde tek torununa bir ev ve son model otomobil anahtarının yanı sıra İncekum'da bir adet arsa taktı.

DAMADIN KUZENİ İLAN ETTİ

Ev ve araç anahtarını babaanne Emine Arslan ile birlikte Hüseyin Arslan'a takan damadın kuzeni Fuat Sönmez, "Damadın babaannesi Emine Arslan'dan merkezde bir adet daire ve son model bir otomobil, tapusu yanımızda yok ama bir adette İncekum'da arsa, bir tane torunu zaten" diyerek taktı.

DAVETLİLERDEN ALKIŞLI TEBRİK

Davetlilerin alkışları arasında hediyelerini takan babaanne Emine Arslan'a torunu Hüseyin Arslan ve eşi elini öperek teşekkür etti.

