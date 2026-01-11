Babaanne ve 2 torununun öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Olaydan 1 ay önce Erdeniz Köroğlu'nun kardeşi E.K., Halil Can ve Emirkan Köroğlu kardeşler ve bazı akrabaları tarafından köy kahvesinde dövüldü. Bu nedenle iki aile arasında husumet başladı. Olay gecesi, yakınlarının köydeki sokak düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile Erdeniz Köroğlu dönüşte karşılaşınca tartışma çıktı. Erdeniz Köroğlu, bıçakla 2 kardeşe saldırdı. BU sırada torunlarını korumaya çalışan Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek istenen babaanne ve 2 torunu, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı. Olayın ardından gittiği evine giden Erdeniz Köroğlu ise yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Erdeniz Köroğlu hakkında Nazmiye Köroğlu’na yönelik ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşlere karşı ise ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

OLAY 3 DAKİKADA YAŞANDI

Mahkeme dosyasına sanığın evine taktırdığı güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerde, tarafların uzak mesafeden birbirine küfür ve hakaret ettiği yer aldı. Halil Can Köroğlu’nun yanına geldiği Erdeniz Köroğlu’nun boğazını sıktığı, birlikte yere düştükleri, yerde sanığın, Halil Can Köroğlu’nu bıçakladığı görüldü. Halil Can Köroğlu’nun geri çekildiği, daha sonra olay yerine gelen kalabalıktan bazı kadın ve erkeklerin sanık Erdeniz Köroğlu’nun üzerine yürüyüp bıçağı almaya ve kendisine vurmaya çalıştıkları da görüntülerde yer aldı. Bu sırada Nazmiye Köroğlu ile torunu Emirkan Köroğlu’nun da bıçaklandığı görüldü. Emirkan Köroğlu’nun boynunu eğip aldığı yaraya baktığı görülürken, Nazmiye Köroğlu’nun ise sol yanını tutarak uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Çığlıkların birbirine karıştığı görüntülerde, olay 3 dakikadan kısa sürdü. Öte yandan üstüne saldıranlar uzaklaştığında sanık Erdeniz Köroğlu’nun evine döndüğü anlarda kamera görüntülerinde yer aldı.

Sanık Erdeniz Köroğlu’nun Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması sürüyor.