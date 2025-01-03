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Kayıp babaanne ve 2 torunu saatler sonra bulundu

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#Şadiye Özkan#Muğla#Yatağan
Kayıp babaanne ve 2 torunu saatler sonra bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 09:18

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, torunları Deniz (3) ve Birgül (7) ile birlikte evden ayrılan alzheimer hastası Şadiye Özkan’dan (77) yakınları bir daha haber alamadı. Kayıp olan babaanne ve torunlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu sabah saatlerinde ekipler tarafından bulundu.

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Yatağan’ın Turgut Mahallesi’nde yaşayan Ergün Özkan, saat 17.00 sıralarında annesi alzheimer hastası Şadiye Özkan’ın çocukları ile birlikte evde olmaması nedeniyle çevrede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verip, yardım istedi.

Kayıp babaanne ve 2 torunu saatler sonra bulundu

İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi. Babaanne ile torunlarının son olarak ormanlık alanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destek verdi.

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Kayıp babaanne ve 2 torunu saatler sonra bulundu

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu bulundu sabah saatlerinde ekipler tarafından bulundu.

 

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#Şadiye Özkan#Muğla#Yatağan

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