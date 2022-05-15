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Babaanne özlemi ödül getirdi

#Altın Baklava Film Festivali#Ömer Güler#Arayış / Odyssey
Babaanne özlemi ödül getirdi

Gaziantep'te düzenlenen Altın Baklava Film Festivali’nde “Arayış / Odyssey” filmiyle Hasan Kalyoncu Özel Ödülü’nü kazanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Güler, ödülünü filmine ilham kaynağı olan ve 4 ay önce kaybettiği babaannesine armağan etti.

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Ömer Güler, babaannesi Süphan Güler ile dedesi Ömer Güler’in eşyayla olan ilişkisinden yola çıkarak yazıp yönettiği filmle, Altın Baklava Film Festivali’nin en özel ödülünü kazandı. Ödülünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu’nun elinden alan Güler, “Bu filmi, babaannem ve dedemi örnek alıp bir karakter üzerinde inşa ederek tasarladım” diyerek, yola çıkış hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

Babaanne özlemi ödül getirdi

EŞYANIN KIYMETİ

“Babaannem ve dedem taşra ikliminde, zor bir coğrafyada doğup yokluk içinde büyümüşler. Haliyle yokluktan kaynaklandığı için eşyaya daha kıymet veriyorlardı. Çünkü elde etmeleri çok zor olmuştu. Yaşım büyüdükçe benim için de eşya kıymetli bir hale gelmeye başladı. Onlar yokluk içinde bu kıymeti verdiler. Ben varlık içinde eşyaya kıymetini verdim. O yüzden bende değerleri çok ayrı. Benim üzerimde emekleri çok büyük. Beni onlar büyüttü.”

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#Altın Baklava Film Festivali#Ömer Güler#Arayış / Odyssey

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