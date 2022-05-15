Babaanne özlemi ödül getirdi

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Ömer Güler, babaannesi Süphan Güler ile dedesi Ömer Güler’in eşyayla olan ilişkisinden yola çıkarak yazıp yönettiği filmle, Altın Baklava Film Festivali’nin en özel ödülünü kazandı. Ödülünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu’nun elinden alan Güler, “Bu filmi, babaannem ve dedemi örnek alıp bir karakter üzerinde inşa ederek tasarladım” diyerek, yola çıkış hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

EŞYANIN KIYMETİ

“Babaannem ve dedem taşra ikliminde, zor bir coğrafyada doğup yokluk içinde büyümüşler. Haliyle yokluktan kaynaklandığı için eşyaya daha kıymet veriyorlardı. Çünkü elde etmeleri çok zor olmuştu. Yaşım büyüdükçe benim için de eşya kıymetli bir hale gelmeye başladı. Onlar yokluk içinde bu kıymeti verdiler. Ben varlık içinde eşyaya kıymetini verdim. O yüzden bende değerleri çok ayrı. Benim üzerimde emekleri çok büyük. Beni onlar büyüttü.”