Babaanne ile 3 yaşındaki torunu toprağa verildi

Dün öğlen saatlerinde Fethiye–Üzümlü kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz ile 60 yaşındaki babaannesi Zeliha Yılmaz, Koru Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden babaanne ve torunu için kılınan cenaze namazlarına aile yakınları, akrabalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazada yaralanan baba Yıldıray Yılmaz, anne Havva Yılmaz ve hayatını kaybeden Halil Efe Yılmaz'ın ikizi Zeliha Yılmaz'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ailenin yaklaşık 4 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından ikiz çocuk sahibi olduğu bilgisi, yaşanan acının boyutunu daha da artırdı.