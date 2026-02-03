Babaanne formülü doğru çıktı

Haberin Devamı

Kozmetik Kimyageri Levent Kahrıman, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

SİYAH ÇAYLA GÜZELLİK

“Özellikle siyah çayın fermantasyon süreciyle kazandığı ‘theaflavin’ gibi güçlü antioksidanlar, içeriğindeki tanenlerin gözenek sıkılaştırıcı (astrenjan) etkisi ve kafeinin cilt altı kan dolaşımı hızlandırarak şişkinlikleri indirme gücü, o eski öğütlerin aslında sağlam bir kimyasal temele dayandığını gösteriyor. Çay Bazlı Cilt Bakım Ürünleri Pazarı raporuna göre, bu ürünler 2021’de yaklaşık 1.8 milyar dolar değerindeydi. 2029’a kadar yıllık organik büyüme oranının (CAGR) yüzde 8.1 civarında olması öngörülüyor. Bu hızla pazarın 2029’da 3.3 - 3.4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

KREM MASKE TONİK

Yeşil çay ekstraktı içeren ürünler de güçlü antioksidan etkileri sayesinde cilt bakımında en hızlı büyüyen segment olarak öne çıkıyor. Serum, krem, yüz maskesi, temizleyici ve tonikler en yaygın kullanım alanlarında. Asya-Pasifik şu an en büyük pazar ve en hızlı büyüyen bölge konumunda. Çin, Japonya ve Kore’de hem geleneksel hem de modern kozmetikte çayların yoğun kullanımı dikkat çekiyor.”