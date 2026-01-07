Baba yadigârı artık gerçek sahibinde

Haberin Devamı

Aracın geçmişine dair bilgi aldıktan sonra mevcut sahibinden şahsi olarak cipi satın alan Yazıcıoğlu, yenilenmesi için de Tokat sanayi esnafına teslim etti. Yaklaşık 4 ay süren kapsamlı bakım çalışmalarıyla aracın motoru, kaportası ve tüm mekanik aksamları elden geçirildi. Orijinal yapısına sadık kalınıp restore edilen cipin işlemleri tamamlandıktan sonra, sanayi esnafı ile kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Yazıcıoğlu, aracı teslim aldı.

‘TARİH YENİDEN CANLANDI’

Teslimatın ardından ciple test sürüşü yapan Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Bir tarih yeniden canlandı. 1984-1989 yıllarında babamın kullandığı makam aracı, yıllar sonra aileye nasip oldu. Özellikle bu arabaya uzun yıllar bakan kıymetli hemşehrime de çok teşekkür ediyorum. ‘Oğluna yakışır’ diye bu arabayı bize sattı. Şimdi biz de bu arabayı belirli periyotlarla belirli günlerde belediye makam aracı olarak kullanacağız” dedi.