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Baba ile oğlunun korkunç ölümü! Ellerini bağlı şekilde koyup aracı yakmışlar

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#Sur#Diyarbakır#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 15:10

Diyarbakır’da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed’in (15), yanan kamyonette cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

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Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Baba ile oğlunun korkunç ölümü Ellerini bağlı şekilde koyup aracı yakmışlar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

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Baba ile oğlunun korkunç ölümü Ellerini bağlı şekilde koyup aracı yakmışlar

Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Baba ile oğlunun korkunç ölümü Ellerini bağlı şekilde koyup aracı yakmışlar

ELLERİNİ BAĞLAYIP ARACA KOYMUŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

Baba ile oğlunun korkunç ölümü Ellerini bağlı şekilde koyup aracı yakmışlar

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#Sur#Diyarbakır#Yangın

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