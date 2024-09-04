×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü, ifadesinde 'canıma tak etti' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Burdur#Burdur Haberleri
Baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü, ifadesinde canıma tak etti dedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 10:06

Burdur'un Gölhisar ilçesinde M.K., alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı.

Baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü, ifadesinde canıma tak etti dedi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem Tin ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alındı. Tin de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra otomobiline binerek Burdur yönüne doğru kaçan M.K. ise Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. M.K.'nin ilk ifadesinde, "Alacağım vardı ödemediler. Canıma tak etti. Ondan oldu" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü, ifadesinde canıma tak etti dedi

Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.K.'nin elinde tüfekle baba oğula doğru koştuğu ve önce Ramazan Tin'e, daha sonra oğlu Muharrem Tin'e ateş ettiği, ardından da otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı.

Baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü, ifadesinde canıma tak etti dedi

Baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü, ifadesinde canıma tak etti dedi

Baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü, ifadesinde canıma tak etti dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Burdur#Burdur Haberleri

BAKMADAN GEÇME!