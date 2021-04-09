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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Baba ve oğlunu öldürmüştü! Komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor

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Baba ve oğlunu öldürmüştü! Komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlıyı yakalamak için havadan ve karadan çalışma yapılıyor. Yaklaşık 100 komando ormanlık alanda çalışma yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde dün, silahla öldürülmüş halde Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedinin bulunmasının ardından şüpheli Mevlüt D'nin yakalanması için başlattıkları çalışmalara devam ediyor.

Zanlının gidebileceği güzergahlarda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 100 komando ve Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği ve drone ile Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yürütüyor.

Baba ve oğlunu öldürmüştü Komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor

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