Baba ve oğlunu katletti

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Köksal U. (35), dün saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın (45) ve 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eski eşi Nesrin Aşgın’ın (43) evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın’a (12) saldırdı. Köksal U. baba ile oğlunu öldürürken, Nesrin Aşgın’ı ise aynı bıçakla ağır yaraladı.

Köksal U., olayın ardından geldiği motosikletine binerek kaçtı. Gürültüleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nesrin Aşgın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nesrin Aşgın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Köksal U.’yu yakalayıp, gözaltına aldı. Nesrin Aşgın ile Köksal U. arasında ilişki olduğu öne sürüldü.