Baba ve oğlunu kaçırıp fidye aldı! Film gibi operasyonla yakalandı

İddiaya göre I.A. ile S.Ç., Buca'da inşaat işçiliği yapan Suriye uyruklu Cemil K.'ye nisan ayında mesaj atıp Menderes ilçesinde bir inşaat işi olduğunu, çalışıp çalışmayacağını sordu. İşi kabul eden Cemil K., oğlu B.K. ile kendilerini almaya gelen otomobile bindi. Otomobili Menderes'teki ormana çeken I.A. ile S.Ç., B.K.'nin başına tabanca dayayıp Cemil K.'ye "Borcu ya ödersin ya da çocuğunu öldürürüz" diyerek tehdit ederek silah zoruyla 25 bin dolar fidye istedi. Korkan Cemil K. akrabalarını arayıp istenen 25 bin dolar fidyeyi verdi. Parayı alan I.A. ve S.Ç., baba-oğulu serbest bıraktı.

FİLM GİBİ OPERASYON

Ancak I.A. ve S.Ç., bu ilk olaydan 4 ay sonra tekrar Cemil K.'yi arayıp '40 bin dolar daha vereceksin. Vermezsen hem sen hem de oğlun tehlike altında' diyerek tekrar tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Cemil K., akrabalarından tekrar para istedi. Akrabaları ise durumdan şüphelenince Cemil K.'yi sıkıştırıp yaşananları öğrendi. Bunun üzerine Cemil K. ve akrabaları İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, Cemil K.'den şüphelileri arayıp, paranın hazır olduğunu belirtip, daha önceki yerde buluşmalarını istedi. Buluşma yerine giden Cemil K., parayı verdiği sırada harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerden I.A.'yı suçüstü yakaladı. I.A., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Firari şüpheli S.Ç.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'ÇOCUĞUMA BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Cemil K. "Beni ve oğlumu kaçıran kişileri tanımıyorum. Sanıyorum ağabeyimle aralarında birtakım problemler çıkmış. İnşaat işi olduğunu söyleyerek oğlumla birlikte Buca'ya gelip aldılar. Bizi otoyol da başka bir arabaya alıp, Menderes'te bir yere götürdüler. Sonra da beni çocuğumu öldürmekle tehdit edip 25 bin dolar istediler. 'Sizi tanımıyorum. Neden bu parayı vereyim' dedim. Bunun üzerine 'Senin ağabeyinin bize borcu var' dediler. Çok korktum. Özellikle çocuğuma bir şey olacak diye çok korktum" dedi.

Cemil K.'nin avukatı Elif Akar da müvekkilinin ağabeyinin Iraklı iş adamlarıyla arasında bir husumet oluştuğunu belirterek "Müvekkilimin 10 yaşındaki çocuğunun başına silah dayayarak, 'Ağabeyinin borcu var, eğer bize 25 bin dolar getirmezsen çocuğunu öldüreceğiz' diyorlar. Müvekkilim, gasp büroya gidiyor ve polisle iş birliği yapıyor. Paranın teslim edilmesi sırasında polis ekipleri, bu kişileri suçüstü yakalıyor. Müvekkilimin parası henüz geri ödenmedi, çocuğunun da hala tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Çocuk hala kendilerini kaçıran renk ve modelde arabalar gördüğünde saklanma ihtiyacı duyuyor" diye konuştu.

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