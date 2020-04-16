Baba ve oğlu kazada öldü

Kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'de meydana geldi. Yusuf Esen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Esen ile oğlu Mustafa Esen, hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilmeyen kamyon şoförü, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.