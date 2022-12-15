Baba ve istismarcıya tutuklama kararı

Haberin Devamı

H.K.G.’nin avukatı ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları önceki gün davaya bakan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve istismarcı Kadir İstekli’nin tutuklanmasını talep etmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talepleri yasaya uygun buldu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi de kaçma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutuklanmalarına ve yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca H.K.G.’nin ruh sağlığının bozulup bozulmadığına yönelik rapor aldırılmasına da karar verdi.

KADİR İSTEKLİ GÖZALTINDA

İstismarcı Kadir İstekli, kararın ardından polis ekipleri tarafından Pendik’te gözaltına alındı. İstekli yarın mahkemeye çıkartılacak ve tutuklanma kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderilecek. Yusuf Ziya Gümüşel’i yakalamak için ise Sancaktepe’de bulunan Hiranur Vakfı’na gelen polis ekipleri eli boş döndü.

Haberin Devamı

68 YIL HAPSİ İSTENİYOR

H.K.G.’yi 6 yaşından itibaren istismar eden vePendik’te gözaltına alınanKadir İstekli’nin çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından67.5 yıl hapsi isteniyor.

VAKIFLAR’A ‘GÖREVDEN AL’ BAŞVURUSU

ANKARA Barosu, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarıyla ilgili, Hiranur Vakfı'nın yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, 6 yaşında bir çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, "Ne yazık ki karşılaştığımız bu olay ne ilk ne de son. Biliyoruz ki tarikatlar Türkiye'de, din adı altında ve dini duyguları sömürerek çocukları büyük bir karanlığa sürüklüyor. Çocuklar aile ve sosyal hayatlarından koparılıyor, eğitim hakları ellerinden alınıyor, türlü biçimde istismara maruz bırakılıyorlar. Bugün Ankara Barosu olarak, yıllar süren istismara dur demeyen, göz yuman ve anlaşılıyor ki kendi içinde normalleştiren Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu suçun Hiranur Vakfı yöneticilerinin bilgisi dahilinde işlenmiş olması ve devamına göz yumulması nedeni ile yöneticilerin görevlerine son verilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurumuzu yaptığımızı bildiririz" dedi. (Tuğba SIR/DHA)