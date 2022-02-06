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Baba ve 6 yaşındaki kızına arabada kanlı pusu! Baba öldü, kızı yaralı

#Adana#Kaya Erkara#Silahlı Saldırı

Adana’da evinin otopark girişinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba Kaya Erkara hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kızı yaralandı. Polis, 20 el ateş edip, kaçan motosikletli saldırganları arıyor.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ile gezdikten sonra evinin önüne gelen Kaya Erkara, otopark girişinde 01 AGC 447 plakalı otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Kaya Erkara'nın hayatını kaybettiğini, 6 yaşındaki kızının da bacağından yaralandığını belirledi.

Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni de incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

MOTOSİKLETLE GELİP 20 KURŞUN SIKMIŞLAR

Motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen polis ekipleri, tabanca kullanan şüphelilerin 20'den fazla mermi sıktıktan sonra kaçtığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Baba ve 6 yaşındaki kızına arabada kanlı pusu Baba öldü, kızı yaralı

 

 

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#Adana#Kaya Erkara#Silahlı Saldırı

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