×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulunmuştu... Yan yana toprağa verildiler

Güncelleme Tarihi:

#Bor#Niğde#Niğde Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 15:13

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cansız bedenleri bulunan Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma, toprağa verildi.

Haberin Devamı

Bor ilçesi Bahçeli beldesinde dün sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulunmuştu... Yan yana toprağa verildiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan Ümit Atabey ve kızı Fatma Huma Atabey’ın cenazeleri, Bor ilçesi Yahya Baran Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bor İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Haberin Devamı

Baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulunmuştu... Yan yana toprağa verildiler

Jandarma, baba ve kızının ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. 

Baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulunmuştu... Yan yana toprağa verildiler

Baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulunmuştu... Yan yana toprağa verildiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bor#Niğde#Niğde Haberleri

BAKMADAN GEÇME!