Ankara'daki vahşette kan donduran detaylar! Katliamdan önce anneyi arayıp haber vermiş... Çocukların ‘baba yapma’ sesi duyulmuş

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İnşaat mühendisi Murat Keklik, dün akşam saatlerinde Naci Çakır Mahallesi'ndeki kayınbiraderinin evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Murat Keklik, evde kızı Doğa (11) ve oğlu Yağız Keklik'i (14) tabanca ile rehin aldı.

Keklik, önce çocuklarını vurdu, ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat Keklik ve çocukların yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen anne Cemile Yıldız Keklik sinir krizi geçirdi. Keklik, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Cenazeler, bugün otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Murat Keklik'in cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi, Doğa Keklik ve Yağız Keklik’in cenazesi ise bugün Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde defnedilecek.

Bu arada, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, evde bulunan kanlı eşyalar kapının önüne çıkarıldı.

‘KOMŞULAR BABA YAPMA SESLERİNİ İŞİTMİŞ’

Komşu Yaşar Aydın, bahçede bir kişinin telaşlı şekilde telefonda konuştuğunu gördüğünü belirterek, "Telefonda birine rehin aldığından bahsetti. Çocuklar içerideydi, hatta karşı komşunun çocuğu Aras da içerideydi. Sonra Aras’ı bırakmış. Eşiyle de boşanma aşamasındaymış, uzaklaştırma kararları alınmıştı. Akrabalarının dediğine göre daha önce duruşmada, baba bir katliam yapacağını söylemiş. Ben bir ses işitmedim ama komşular ‘Baba yapma’ seslerini işitmiş. Sonra polisler gelince vahim bir durum olduğunu anladık. Olayın olduğu ev babanın evi değil, çocukların dayısının evi. Baba ilaç kullanıyordu, psikolojik sorunları olduğu söyleniyordu" ifadelerini kullandı.

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‘EŞİ VE KAYINBABASINI ARAMIŞ’

Mahalle esnafı Zeki Ağyer, "Sokağın çok kalabalık olduğunu gördüm. Adamın aile meselesinden dolayı çocuklarını evde rehin tuttuğunu öğrendim. Eşini ve kayınbabasını arayıp böyle bir olay yapacağını söylemiş; ama o ihtimal vermemiş sanırım, çocuklarına kıyamayacağını düşünmüş. Ondan sonra kapıyı içeriden kilitliyor, çocukları ve kendini öldürüyor. Annenin feryadı bütün milleti sokağa döktü” dedi.

Bina sakinlerinden Gönül Aslan da "Evde otururken bir çığlık sesi duydum. Olay yerine gittim, çocukların annesi çığlık çığlığa bağırıyordu. Sesi hiç aklımdan çıkmıyor. Sonra bir adam vardı, bayıldı. Anne polisleri aradı telaşlı bir şekilde. Adam sanırım uyuşturucu bağımlısıymış. Kedini ve çocukları öldürmüş” dedi.

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2 KARDEŞİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da babaları Murat Keklik'in kendi yaşamına son vermeden önce rehin alıp, öldürdüğü Doğa ve Yiğit Keklik'in cenazeleri, Çankaya ilçesindeki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine anneleri Cemile Yıldız Keklik ile akrabaları ve yakınları katıldı. Törene katılan yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Dua okunmasının ardından cenazeler, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)