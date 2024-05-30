Baba vahşeti... Üç çocuğunu katletti

Haberin Devamı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokaktaki 4 katlı apartmanın bodrum katında ailesiyle yaşayan ve geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç’ın (39) eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Dün saat 15.00 sıralarında Murat Kılıç, evde çocukları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç’ı ise boğarak öldürdü.

POLİSE TESLİM OLDU

Murat Kılıç’ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, ‘Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim, başaramadım. Bilginiz olsun” dedi. Kılıç gözaltına alındı. Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, “Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık” dedi.