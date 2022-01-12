Baba olduktan 3 gün sonra öldü

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ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesi D-400 karayolu jandarma kavşağında geçen hafta cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki otomobille Bülent Ecevit Caddesi’nden yola çıkan Nusret Özdemir’in (24) kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Doğum sancısı tutan eşi Selma Özdemir’i hastaneye götüren ambulansın peşinden gittiği ortaya çıkan Özdemir, ağır yaralanmıştı.

AYNI SAATTE BEBEĞİ DOĞDU

Kavşakta görevli polis memurları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Nusret Özdemir, buradaki müdahalenin ardından Alanya’ya sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Nusret Özdemir ameliyata alınırken, o saatlerde Selma Özdemir ise Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Nusret Özdemir ameliyat sonrası uyutuldu.

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Nusret Özdemir, dün saat 03.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.