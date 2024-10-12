Baba-oğul magandalar

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Bursa’da kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G. isimli kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi’nden Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ambulans, önceki gün 20.00 sıralarında emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp korna çalarak yol istedi. Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu (26), otomobile yol verdi. İddiaya göre, otomobilde bulunan tekstil firması sahibi S.Y. (53) ile oğlu Melih Y. (22), Karasulu’ya ambulansın içinde hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi. Baba ve oğlu otomobille ambulansın önünü kesti. Karasulu, baba ile oğluna kalp krizi geçiren bir hastayı taşıdığını söyledi. Taraflar arasında tartışma çıktı, iddiaya göre otomobilden inen S.Y. ile oğlu Melih Y., sürücüyü dövüp olay yerinden uzaklaştı.

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YARALI HALDE AMBULANSI KULLANDI

Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanarak, Bursa Şehir Hastanesi’ne giden Karasulu’nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Muhammed Ali Karasulu’ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, şikâyet sonrası işinsanı S.Y. ile oğlu Melih Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu Melih Y. ise tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu’nun yaralı halde hastaneye yetiştirdiği 80 yaşındaki kadın hastanın, acil anjiyoya alındığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.