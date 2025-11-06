Baba-oğul İmamoğlu’na ‘yolsuzluk’ sorgusu

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun, “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” iddialarına ilişkin ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazmıştı. Soruşturma kapsamında aynı gün yurtdışı çıkışları yasaklanmıştı. Hasan ve Selim İmamoğlu, yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.

HIRVATİSTAN’DAKİ FİRMA

Selim İmamoğlu, ifadesinde aylık gelirinin 60 bin TL olduğunu belirterek, “Hırvatistan’da Tectum Investment D.O.O isimli firmam var. inşaat alanında faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda yurtiçinde Seku Yatçılık unvanlı firmam vardır. Bu firma henüz faaliyet göstermemektedir. Ayrıca, aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat firmasında mühendis olarak çalışıyorum” dedi.

Üzerine kayıtlı Ludio adında 6.5 metrelik teknesi olduğunu belirten İmamoğlu, bunun dışında Mercedes marka aracı olduğunu ancak üzerine kayıtlı olmadığını söyledi. İmamoğlu tekneyi babasından gelen parayla aldığını söyledi. İmamoğlu’na, banka hesap hareketlerinde tespit edilen ve 2024’te Hırvatistan’a gönderdiği 637 bin 106 Euro’luk transferi soruldu. İmamoğlu bu soruya şöyle yanıt verdi: “637 bin 106 Euro gönderilmemiştir. Miktar 388 bin 303 Euro’dur.. Üniversiteden mezun olduğum dönemde uzun bir süre Hırvatistan’a gidip geldim ve bir şirket kurup bir inşaat projesine yatırımcı olmaya karar verdim. Bunu ailemle paylaştıktan sonra ihtiyacım olan meblağı bana annem ve dedem vermeyi kabul ettiler. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum. Dedemin en az 40 senelik tüccarlık geçmişi vardır. Annemin de yıllarca yaptığı birikimler vardır. Bu konuda şüphe duymamı gerektirecek bir şey yoktur. İyi bir üniversiteden mezun olmuş ve şu an İstanbul Teknik Üniversitesi’nde fizik mühendisliği alanında yüksek lisans yapan, kendini bilime adamış bir Türk genciyim. Benim ve ailemin ilişkilendirildiği en ufak bir suçlamayı bile kabul etmiyorum.”