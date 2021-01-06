Baba oğul arasındaki kavga kanlı bitti!
Bursa'da baba oğul arasında çıkan kavgada tansiyon yükseldi. Baba M.Ş. yanındaki tabancayla oğlu R.Ş.'yi bacağından vurdu.
Alınan bilgeye göre, Alemdar Mahallesi Güçlü Sokak'ta M.Ş. (80), oğlu R.Ş. (45) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş, yanındaki tabancayla R.Ş'ye ateş ederek bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı R.Ş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli M.Ş. de ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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