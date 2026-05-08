Yağmur Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığıyla daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den (40) şikâyetçi oldu.

Taktaş ailesi, Yağmur’un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darp edildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu.

Ailenin başvurusu sonrası New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda, Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturuculara rastlandığı belirtildi. Otopsi videosunda da darba bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu aktarıldı. Taktaş’ın darp edildiği ve işkence gördüğü kanaatinin oluşması üzerine A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taktaş ailesinin, Türkiye’de yargılanmasını istediği A.C.F. ise halen aranıyor.

Yağmur’un babası Orhan Taktaş, kızını rüyalarında gördüğünü belirterek, “Rüyalarımda bana, ‘Baba, o cani hâlâ yakalanmadı mı?’ diyor. Artık bu acıya dayanamıyorum. İrkilerek uyanıyorum. Evlat acısı çok zor bir şey. Yüreğimiz kan ağlıyor. Kızımın katilinin bir an önce yakalanmasını istiyorum” diye konuştu.

‘BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK’

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz ise olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmadığını belirterek, “Dosyada gizlilik kararı var ancak otopsi raporları cinayet iddiasının büyük olasılıkla doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Zaten Yağmur’un mesajlaşmalarında ‘Bu adam beni öldürecek. Pasaport ve çantama el koydu, gitmeme izin vermiyor’ şeklinde ifadeler de var. Türk ve ABD adli makamlarının işbirliği içerisinde bu sorunun çözümüne yoğunlaşmasını talep ediyoruz” dedi.