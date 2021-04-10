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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 01:06 | Son Güncelleme:

Baba Levo olarak tanınan müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti

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Baba Levo olarak tanınan müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti

Baba Levo olarak tanınan nefesli ustası müzisyen Levent Altındağ (67), hayatını kaybetti. Altındağ, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bir süredir kanser tedavisi gören usta müzisyen ’Baba Levo’ diye bilinen Levent Altındağ, saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti. Levent Altındağ’ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Altındağ’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki Altınova Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KİMDİR?

1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ’dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu.

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