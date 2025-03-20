Baba ile oğlunun acı ölümü: Yan yana toprağa verildiler

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Muharrem Barışık (43) ile oğlu Eren Barışık'ın (17) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Menemen ilçesindeki Kent 2 Cemevi'ne getirildi.

Eşi ve çocuğunu yitiren Goncagül Barışık, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Baba ve oğlunun cenazesi, töreninin ardından Ulukent Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Sac çatı tamiri yapan Muharrem Barışık'ın diğer oğlu Azat Barışık'ın da olay sırasında binada olduğu ama çatıda olmadığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı binanın yanındaki binada yaşayan Kadri Baloğulu, gazetecilere dışardan bir ses gelmesi üzerine kendi binasının çatısına çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

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"Ses gelince yukarı çıktım. Çocuğu içeriden 'amca babamı, ağabeyimi görmedin mi?' diye bana bağırdı. İki basamak yukarı çıkınca baktım, sacın arasında yoklar. Koşarak aşağıya geldim. Duvar dibine baktım. Rüzgar çatıdan fırlatmış, bahçe duvarının dibindeki taşa vurmuşlar."

OLAY

Muharrem Barışık ile oğlu Eren Barışık, dün Güzeltepe Mahallesi'nde tamirat için 3 katlı bir binanın çatısına çıkmış, çalıştıkları sırada şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan bahçe katına düşen baba ve oğlu yaşamını yitirmişti.