Baba ile oÄŸlu feci kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

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Edinilen bilgiye gÃ¶re, NevÅŸehir-Kayseri karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada; Avanos'tan NevÅŸehir istikametine giden Nurullah UÃ§man (60) idaresindeki 50 AED 856 plakalÄ± Dacia marka hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karÅŸÄ± yola geÃ§erek Cavit Karakuyu idaresindeki 03 SN 422 plakalÄ± Mercedes marka minibÃ¼s ile kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada minibÃ¼s takla atarken; 50 AED 856 plakalÄ± araÃ§ta yanmaya baÅŸladÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da ambulans, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken; itfaiye ekipleri de yangÄ±na mÃ¼dahale etti. Kazada yaralanan 2'si aÄŸÄ±r 13 kiÅŸi de ambulanslar ile Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. MinibÃ¼steki kiÅŸilerin Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in gittikleri Ã¶ÄŸrenildi.Â

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BABA VE OÄžLU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTÄ°

KazanÄ±n ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 50 AED 856 plakalÄ± aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Nurullah UÃ§man ve araÃ§ta bulunan oÄŸlu Ahmet UÃ§man, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.