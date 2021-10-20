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Baba ile oğlu 4 gün arayla koronavirüsten öldü, anne ve oğlu yoğun bakımda

#Koronavirüs#Zonguldak#Ereğli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan Mustafa Yumurtaş (82) ve oğlu Şükrü Yumurtaş (56), 4 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Anne Nihan ve diğer oğlu Cihat Yumurtaş'ın ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

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Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli olan Şükrü Yumurtaş, 5 gün önce koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Mustafa Yumurtaş da dün öğle saatlerine yaşamını yitirdi. Aşı olmayan baba ve oğlunun ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Mustafa Yumurtaş’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında oğlunun yanında toprağa verildi.

Şükrü Yumurtaş’ın annesi Nihan Yumurtaş ve kardeşi Cihat Yumurtaş da aile içinde koronavirüse yakalandı. Nihan Yumurtaş Ereğli Devlet Hastanesi'nde, Cihat Yumurtaş ise özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Anne ve oğlunun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'VATANDAŞIMIZ AŞILARINI OLSUN'

Kirmanlı Mahallesi'nin muhtarı Nurettin Yaman, ailenin tüm fertlerinin koronavirüse yakalandığını söyledi. Baba ve oğlunun aşısız olduğunu dile getiren Yaman, "Biz muhtarlar olarak vatandaşlarımızın aşı olmalarını istiyoruz. Bunu zaten baştan beri de sosyal medyamızdan ve diğer gruplardan paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olmalarını istiyoruz. Ailenin geride kalanlarına başsağlığı, acil şifalar diliyorum. Zor bir durum. Sanki bir yaprak dökümü var. Allah şifalar versin diyorum" dedi.

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