Baba ile kucağındaki kızını darbetmişti… Sanık tahliye edildi

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Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ş.E. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma öncesinde dosyanın görevsizlik verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulunan baba Muhammed Baca, talebinin kabul edilmemesi üzerine eşi B.B. ve darbedilen 14 aylık kızları M.İ.B ile duruşma salonundan ayrıldı.

Duruşmada, sanık yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu. İlk olarak söz alan sanık Ş.E, önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliyesini istedi. Ardından söz verilen ve olay günü görevli jandarma personelinden tanık K.K, ihbar üzerine gittiklerinde Baca'nın evinde olduğunu, araç kamera görüntülerini vermek üzere dışarıya çıktığını, ardından sokağa gelen S.E'nin "Ne bağırıyorsun?" sözüyle tartışmaya başladıklarını söyledi.

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Görevli personel M.Y. ile S.E'yi uzaklaştırdıklarını, bu sırada Baca'nın eşi B.B. ile S.E'nin eşi N.E'nin itişmeye, B.B'nin çocuğunu yere bıraktıktan sonra kavga etmeye başladıklarını anlatan K.K, ardından Baca'nın yanlarına gelerek "Çocuğa geldi, bırak." dediğini, çocuğa vurma anını ise görmediğini ifade etti.

Ardından dinlenen tanıklardan jandarma personeli M.Ç. de çocuğu anne B.B'nin kucağından yere bıraktığını gördüğünü, iddia edildiği gibi bir düşmenin yaşanmadığını belirterek, "'Çat' diye bir ses duydum. Döndüğümde Ş.E'nin elinde plastik skuter parçasını gördüm. Onu görünce Ş.E'ye yönelerek onu uzaklaştırdım. Sırtım Baca'ya dönük olduğu için vurma anını görmedim." dedi.

Hakimin, evin önünü gören S.E'ye ait kamera görüntüsünün olup olmadığı sorusuna ise M.Ç, "Binanın önündeki kameranın çalışmadığı taraflarca söylendi. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. O kamera görüntüsü olsaydı daha net görünürdü." diye konuştu.

Ön kamera kayıtlarının alınmamasının nedeninin sorulması üzerine K.K, Baca'ya ait ev içi ve dışındaki kamera görüntülerinin bulunduğu cihazı teslim aldıklarını ancak S.E'ye ait kamera görüntülerinin ise uygulama üzerinden alındığını, binanın önünü gösteren kaydın olmadığını söyledi.

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S.E'ye ait kameraların kayıt yaptığı cihazın neden alınmadığı sorusu üzerine K.K, sadece uygulama üzerinden görüntü alabildikleri yanıtını verdi.

Tanıkların ifadelerinin ardından söz alan aile avukatı, görevli 3 jandarma personelinin vurma anını görmemelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, binanın önündeki olay anını net gören kamera kaydının alınmaması nedeniyle de sadece ifadelere itibar edebileceklerini belirtti.

Sanık Ş.E'nin ağabeyi S.E'nin eşi N.E. de tanık olarak ifadesinde, olay sırasında Baca'nın oğlunu evine göndermek istediği sırada anne B.B'nin üzerine yürüdüğünü, itişme sırasında kucağında kızı M.İ.B. ile düştüğünü, sanığın vurma anını ise görmediğini ileri sürdü.

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Hakimin önceki ifadesinde kucağındaki çocukla düştüğüne yönelik beyanının olmadığını hatırlatması üzerine tanık N.E, unuttuğunu savundu.

Evinin balkonundan olayı gördüğünü anlatan tanık F.G. ise B.B'nin kucağında çocuğuyla geriye doğru yere sert şekilde düştüğünü ve kafasını çarptığını ileri sürdü.

Söz alan aile avukatı, karşı tarafın getirdiği ve tanık olarak dinlettiği kişilerin ifadeleri ile görevli jandarma personelinin ifadelerinin çeliştiğini, bu nedenle tanıklar N.E. ile F.G. hakkında yalan tanıklık nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Ayrıca sanığın suçunun Adli Tıp Kurumu raporları gözetilerek "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilerek mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti.

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İddia makamının tutukluluk halinin devamını talebinin ardından sanık, yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imzaya gitmesi şartıyla tahliye edildi.

Görevsizlik verilmesi talebini de reddeden mahkeme, S.E'ye ait ve binanın önünü gören kameranın incelenmesi, inceleme sonucunun bildirilmesi kararını verdi.

"KIZIMIN HAKKINI SAVUNACAĞIM"

Baba Muhammed Baca, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kafasında 3 kırık olduğunu, hastaneye gittiklerinde beyin kanaması geçirdiğini ve dosyanın ağır cezaya gönderilmesini istediğini söyledi.

Dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine salonu terk ettiğini anlatan Baca, şöyle konuştu:

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"Benim kızım 14 aylık, orada vahşice kafasından 3 tane kırıkla darbedildi, yaralandı. Ben hala bir baba olarak bunun mücadelesini veriyorum. Şu anda duruşma salondan çıktım. Ankara'ya Adalet Bakanlığı önüne gideceğim. Kızımın hakkını savunacağım. Ben bir babayım, hakkını arayacağım. Kimsenin yanına bırakmayacağım."

Kendisini tahrik etmeye çalıştıklarını, takip ve tehdit edildiğini öne süren Baca, "Kızım, çocuklarım burada. Dört aydır ne okul psikolojileri kaldı ne ev düzenimiz kaldı. Evimi zorla sattırdılar. Evden çıktım, terk ettim. Mağdurum, hakkımı arıyorum. Hakkımı da bir vatandaş olarak sonuna kadar arayacağım. Hukuk, adalet önünde her türlü hakkımı arayacağım. Bu kızı kimse bu hale getiremez. Gelip adalet önünde herkes hesap verecek." dedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının, komşusu tarafından darbedildiği öne sürülen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. tutuklanmıştı.

Darbedildiği ileri sürülen 14 aylık M.İ.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede şüpheli Ş.E. hakkında 36 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.