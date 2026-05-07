Baba hakkında mide bulandıran iddia! Anne, şikayet için gitmişti: Polis merkezinde fenalaşınca hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya’ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya’nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

Haberin Devamı

Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Artvin’in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızı Y.S.’nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtılan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nalan Kaya’nın cenazesi Kemal Paşa Cami’nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.