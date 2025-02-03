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Baba evinde All-Star keyfi

Güncelleme Tarihi:

#Alperen Şengün#NBA#All-Star
Baba evinde All-Star keyfi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:00

Alperen’in NBA All-Star’ına seçilmesi, Giresun’da yaşayan babası Kemal ve annesi Ayşe Şengün’ü sevince boğdu. Baba Şengün, “Hayalini bile kuramazken şimdi gerçeği yaşıyoruz” dedi.

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NBA takımlarından Houston Rockets’ta forma giyen Alperen Şengün’ün Giresun’da yaşayan babası Kemal ve annesi Ayşe Şengün, çocuklarının All-Star’a seçilmesinin gururunu yaşıyor. Uzun yıllar balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Kemal Şengün, “Çocuğumuzla bu şekilde gurur duyacağımızın hayalini bile kuramazken şimdi onu yaşıyoruz” dedi. Alperen’in Banvit altyapısına kabul edilme sürecini anlatan baba Şengün, “İlk seçmede kendini belli etti. Çevremden bana dediler ki ‘1100 kilometre uzaktaki ABD’ye nasıl gönderiyorsun,. Çocuğundan ayrı kalmak anne baba için zor oluyor ama o artık bir dünya yıldızı” diye konuştu. Oğlunun gelişen bir oyuncu olduğunu ifade eden Şengün, “Alperen’in yaptığı şeyler kolay değil, normal gibi görünüyor ama normal değil. Çocuğumuz henüz 20 yaşında, bu kulvarda daha güzel işler yapacak” dedi.

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#Alperen Şengün#NBA#All-Star

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