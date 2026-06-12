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Baba evde ölü bulundu! SMA’lı oğlunun bağlı olduğu cihazın da fişinin çekili olduğu belirlendi

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#Kocaeli#SMA#Soner Ata
Baba evde ölü bulundu SMA’lı oğlunun bağlı olduğu cihazın da fişinin çekili olduğu belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 16:22

Kocaeli’de yaşayan 44 yaşındaki Soner Ata evinde asılı halde ölü bulundu. Bağlı bulunduğu cihazın fişinin çekildiği belirlenen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası oğlu N.E.A. (12) ise hastanede tedaviye alındı.

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Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak’ta oturan Soner Ata, eve gelen yakınların tarafından asılı bulundu. Aile, SMA hastası oğulları N.E.A.'nın da bağlı bulunduğu cihazın fişinin çekildiğini gördü.

Baba evde ölü bulundu SMA’lı oğlunun bağlı olduğu cihazın da fişinin çekili olduğu belirlendi

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

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Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Soner Ata'nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.E.A. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından N.E.A., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. N.E.A.’nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Baba evde ölü bulundu SMA’lı oğlunun bağlı olduğu cihazın da fişinin çekili olduğu belirlendi

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TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Soner Ata'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Derince ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Soner Ata, Çınarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Soner Ata’nın oğlunun bağlı bulunduğu cihazın fişini çektikten sonra kendisini astığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Kocaeli#SMA#Soner Ata

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