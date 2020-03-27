Baba dehşeti: Eski eşini ve oğlunu öldürdü

Olay, saat 18.45 sıralarında Kuyucak ilçesi kırsal Çamdibi Mahallesi’nde meydana geldi. Zeki Kızkapan, eski eşi Neşe Orhan’ın oturduğu kırsal Çamdibi Mahallesi’ne giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kızkapan, yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşi Neşe Orhan ve kendisini engellemeye çalışan oğlu Furkan Kızkapan’a ateş etti. Zeki Kızkapan, ardından 09 F 8340 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri anne ile oğlunun kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşe Orhan ve oğlu Furkan Kızkapan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Zeki Kızkapan’ı yakalamak için çalışma başlattı.





