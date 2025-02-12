Baba dehşeti

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Tekirdağ Çorlu’da yaşayan Amir Y. (44), önceki akşam, sosyal medya hesabından boşandığı eşini kastederek, “Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur” notunu paylaştı. Paylaşımı gören yakınları, durumu 112’ye bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Amir Y.’nin ağır yaralı olduğunu, ortaokul öğrencisi kızı Su Dilem Y.’nin (13) ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Amir Y., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Su Dilem Y.’nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Amir Y. ifadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra sinirlendiğini söyleyerek “Kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve bileklerimi kestim” dedi. Amir Y. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Anne G.U. da ifadesinde, kızını önceki gün okul çıkışında babasının aldığını belirterek, Su Dilem’in telefonundan kendisine, “Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin” diye mesaj geldiğini anlattı.