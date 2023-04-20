Baba da yakalandı

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Eve giren ekipler, içeride 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan kaydı bulunan Suat Talay (42) ile evlenen Ayşegül Talay, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olup ifadesinde “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum” diyen Ayşegül Talay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba Suat Talay’ı gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Talay emniyetteki ifadesinde, “Eşimle ben Uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık” dedi.

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Çocuklarını ölüme terk eden Suat ve eşi Ayşegül Talay

MEHTAP BEBEĞE SAHİP ÇIKAN OLMADI

Bebeğin cansız bedeninin morga kaldırılmasının ardından 11 gün geçmesine rağmen teslim almak için hiçbir başvuru yapılmadı. 3 gün daha bebeğin cansız bedeninin teslim alınmaması halinde savcılık kararı ile defnedileceği bildirildi.