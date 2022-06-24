Baba da katil de Seyfullah

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Zonguldak’ta Seyfullah Uslu (41), hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen önceki gün akşam saatlerinde Yasemin Öztürk’ün (35) Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada Uslu ve kısa süre öncesine kadar beraber yaşadığı Öztürk arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken eline av tüfeğini alan Uslu, Yasemin Öztürk ve kızları Nazlı Erva Öztürk’ü (3) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Uslu ardından tüfeği kendi başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Uslu’nun da yaşamını yitirdiğini belirledi.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



3 kişinin cansız bedenleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nazlı Erva Öztürk’ün çiftin çocuğu olduğu, ancak nüfusa annesinin soyadı ile kaydedildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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TARTIŞMA TV’DE BAŞLAMIŞ

Eşinden ayrıldıktan sonra Seyfullah Uslu ile yaşamaya başlayan Yasemin Öztürk’ün, kızı Nazlı Erva Öztürk’ün babalık tartışmaları yüzünden 22 Şubat 2020’de ulusal bir televizyon programına katıldığı öğrenildi. O tarihte 25 günlük olan Nazlı bebeğe DNA testi yapılmış ve bebeğin biyolojik babasının Seyfullah Uslu olduğu ortaya çıkmıştı.