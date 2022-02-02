B-3 koğuşuna zehir baskını

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Geçtiğimiz eylül ayında Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevi’nde arama yapıldı. Aramalarda cezaevinin B-3 koğuşunda 104 adet ecstasy hap, 19 gram kokain ele geçirildi. Koğuşta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cezaevi müdürü ile müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Bazı mahkûmlarla ilgili de dava açılırken, B-3 koğuşunda bulunan diğer mahkûmların yerleri değiştirildi.

Soruşturma kapsamında “Cezaevine uyuşturucu nasıl girdi? Kim göz yumdu? Cezaevi yönetimiyle gardiyanların olaya bir dahili var mı?” gibi soruların cevabı aranıyor.