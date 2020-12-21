B.1.1.7 virüsü, yeni bir salgın sürecinin endişesi dolayısıyla pek çok kişinin gündeminde husus olmaya başladı. İngiltere'de gözlemlenmesinin ardından pek çok ülkede uçuş yasaklarının alındığı süreç için bilim insanlarından çekimser açıklamalar gelmeye başladı. Bulaşıcı etkisi ve aşı üzerinde herhangi bir olumsuz durum oluşturup oluşturmayacağı yönünde henüz net bir ifade kullanmanın yanlış olacağını ifade eden bilim insanları, konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Peki, B.1.1.7 virüsü nedir? İşte, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den o konu hakkında bazı bilgiler

B.1.1.7 VİRÜSÜ NEDİR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.