Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker, iddianamede şunları söyledi: “Şüpheli, maktule tecavüz etmiştir. Maktulün bağırıp çağırması üzerine maktulü boğarak öldürmüştür. Cesetten kurtulmaya karar veren şüpheli, cesedi parçalara bölüp ormanlık alana atmıştır. Şüphelinin maktulü öldürmesini gerektirecek aralarında husumet bulunmamaktadır.

Aksine, şüpheli maktulü ağına düşürmek için kendisini iş vaadiyle ikna edip evine götürmüştür. Şüpheli böylece üzerine atılı ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘hırsızlık’ suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin bu suçlardan tek tek sorumlu tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Mustafa Murat Ayhan’ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanacağı davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.