Azra’nın cezasına tahrik indirimi... Tacizcisini öldürmüştü

Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 07:00

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022’de, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, 3 yıldır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan’ı (40) babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, hayatını kaybetti. Tutuklanan Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Azra E. 5 Temmuz 2022’deki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Azra E.’nin ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep edildi. Mahkeme heyeti, Azra E.’ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

CEZASI FAZLA BULUNDU

Azra E.’nin avukatı Sinan Erdağı karara itiraz etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı. Dosya bu kez Yargıtay’a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek cezanın bozulmasını talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, cezada makul düzeyde indirim yapılması kararını aldı. Azra E., Kars 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Azra E.’ye ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan Yargıtay yolu açık olmak üzere 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

