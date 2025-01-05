Azra yaşam savaşı veriyor

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Aksaray’da, bir yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen (23), 22 Aralık 2024’te saat 18.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi 1615’inci Sokak’taki evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel Gökkaya (29) saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Gökkaya, bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı, kafası ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanan Şen yere yığıldı, saldırgan kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla adrese çok sayıda ekip gönderildi. Yaralı Şen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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YENİDEN AMELİYAT OLACAK

İlk ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan ve yaşam mücadelesi veren Azra Şengül Şen’in kafatası kemiğine, saldırıda kullanılan bıçağın 8 santimetre girerek zarar verdiği belirlendi. Geçen süreçte yeniden ameliyata alınan Şen’in, zarar gören kafatası kemiğinin bir parçası alınıp, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi. Kemiğin daha sonra tekrar ameliyatla yerine koyulacağı belirtildi.

Diğer yandan, olaydan 4 gün sonra saklandığı evde yakalanan Gürsel Gökkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.