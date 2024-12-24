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Azra hastanede cani dışarıda

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#Azra Şengül Şen#Bıçaklı Saldırı#Aksaray
Azra hastanede cani dışarıda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 07:00

Bir çocuk annesi Azra Şengül Şen, Evinin önünde pusu kuran eski eşi Gürsel G.’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Azra hastanede yaşam mücadelesi verirken, cani eski eş ise hâlâ yakalanamadı.

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Aksaray’da 1 yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen (23), önceki gün evine girmek istediği sırada eski eşi Gürsel G. (29) saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Gürsel G., daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçaklanan kadın yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şen, ameliyat edildi. Yoğun bakıma alınan Azra Şen yaşam mücadelesi verirken, polis kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.

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#Azra Şengül Şen#Bıçaklı Saldırı#Aksaray

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