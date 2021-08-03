Azra Gülendam Haytaoğlu'nu canice katletti! Katil Mustafa Murat Ayhan'ın anatomisi... Üst düzey bir cani!

Antalya’da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu (21) Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi. İki genç kızın ailesi ise Adana’da yaşıyordu. Azra hastalık belirtileri gösterince 28 Temmuz günü koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitifti. Abla Ezgi Haytaoğlu kendisine dikkat etmediği gerekçesiyle kardeşiyle tartıştı. Azra Gülendam Haytaoğlu yanına kimliğini bile almadan, “Biraz hava alacağım” diyerek evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

ÖNCE YALAN SÖYLEDİ

Polis ekipleri Ezgi Haytaoğlu’nun verdiği ifade doğrultusunda, Azra’nın oturduğu kafedeki kişiyi araştırmaya başladı. Kafedeki güvenlik kamerası kayıtları, telefon sinyalleri ve çalışanların ifadelerine göre, o ağabey kendi inşaat şirketi bulunan mühendis Mustafa Murat Ayhan’dı. Ayhan önceki gün ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Ayhan ifadesinde, Azra’nın kendisiyle bir şeyler içip sohbet ettikten sonra evine gittiğini iddia etti. Polisler Ayhan’ı savcılık talimatıyla serbest bıraktı ancak peşinden ayrılmadı. Ayhan’ın evinin çevresindeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Ayhan eve Azra ile birlikte gelmiş, birkaç saat sonra bir bavulla dışarı çıkmıştı. Geri döndüğünde ise bavul yoktu. Azra ise evden hiç çıkmamıştı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Polis, Ayhan’ı bir kez daha gözaltına aldı. Görüntüleri izleyince köşeye sıkıştığını anlayan Ayhan, çapraz sorgusu sırasında vahşi cinayeti itiraf etti. Azra’ya cinsel saldırıda bulunduğunu, bağırdığı için öldürdüğünü anlattı. Azra’nın cesedini banyoda parçalara ayırdıktan sonra bavula koymuş ve Kepez’de ormanlık alana gömmüştü. Ayhan’ın gösterdiği yerde Azra’nın cesedi bulundu. Polisler Ayhan’ın evinde de inceleme yaptı. Mor ışıkla yapılan çalışmalarda banyo başta olmak üzere evin tüm noktalarının adeta kan gölüne döndüğü belirlendi. Ayhan cinayetten sonra temizlik yapmış ancak kan lekelerini yok edememişti.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından babası Mustafa Haytaoğlu’na teslim edildi. Azra memleketi Adana’da toprağa verilecek. Diğer yandan, Mustafa Murat Ayhan’a koronavirüs testi yapıldığı, sonucunun beklendiği de açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya paylaşımında, “Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz” dedi.

SONRADAN KIYMETLİ OLACAĞIZ

Azra’nın 17 Nisan 2021 yılında attığı tweet ise dikkat çekti. Azra paylaşımında “Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar. Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi” ifadesine yer verdi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZDI İDDİASI

Polisin ilk tespitlerine göre, Azra Gülendam Haytaoğlu ile Mustafa Murat Ayhan’ın herhangi bir irtibatı tespit edilemedi. İkilinin birlikte oturdukları sırada kafede bulunanlar, Mustafa Murat Ayhan’ın Azra’ya iş teklif ettiğini ve kafeden öyle çıktıklarını iddia etti.

Mustafa Murat Ayhan Emniyet’teki ifadesinde dehşet anlarını, “Azra, 28 Temmuz’da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm” diye anlattı.

BAZI PARÇALAR KAYIP

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak’taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu’nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu’nun kafatası ve sol kalçası bulunamadı. Polis kayıp ceset parçalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Otopside bir vahşet daha ortaya çıktı. Öte yandan Ayhan’ın, Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı da iddia edildi. Ayhan, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı.

KADINLAR İÇİN OKUYORDU

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun halası Mine Haytaoğlu, “Azra, daha körpecik gonca güldü. Kadına şiddetle mücadele ediyordu. Kadınların haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçti. Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onları kahretsin. En ağır cezayı versinler” dedi.









BİR CANİNİN PORTRESİ



Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Murat Ayhan (48) çevresinde saygın bir işadamı olarak biliniyor. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi’nin Yönetim Kurulu’nda sayman olarak da görev yapan Ayhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun. İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan, yakınları tarafından çok nazik ancak bir o kadar da içine kapanık biri olarak tanınıyor.



GÖSTERİŞİ SEVİYOR



Ayhan’ın ekonomik geliri çok iyi, gösterişi ve marka giyinmeyi seviyor, iyi restoranlarda yemek yiyor. Kullandığı araç ve oturduğu muhit de ekonomik gelirinin yüksek olduğuna dair en büyük kanıtlar arasında. Yakın çevresi aile ilişkilerinin de sorunsuz olduğunu vurguluyor.



GÖZ TEMASI KURMAZDI



Ayhan’ın kadınlarla olan ilişkileri de çok iyi. Hürriyet’in ulaştığı iki kadın arkadaşı Ayhan’ı, “İltifatı sever ancak göz teması kurmazdı” diye tarif ediyor. Ayhan’la birlikte emlak sektöründe çalışan Ş.Ş., de “Cinayet haberine şaşırdık. Kendisi bazı konularda çok takıntılı bir insan. Ancak şu ana kadar şiddet eğilimi olduğunu düşündürtecek hiçbir olaya şahit olmadım. Kadınlara iltifat etmeyi severdi ama göz teması kurmazdı” diyor.



‘SON DERECE NAİFTİ’



Ayhan’la 4 dönem görev yapan İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, “Hâlâ şoktayız. Mustafa Bey son derece naif bir insan. Şu ana kadar hiçbir şekilde sinirlendiğine bile şahit olmadım. Ama yaptıkları hiçbir şekilde kabul edilemez. Üyelikten çıkarılması için süreci başlattık” diye konuştu.

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